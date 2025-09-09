CULTURA
Bonell celebra l’èxit de l’última edició de la Fira d’Organyà
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va fer ahir, coincidint amb el Dia de Meritxell, una valoració molt positiva de la Fira d’Organyà d’enguany. Bonell va destacar que les vendes han estat molt satisfactòries i que la participació, tant d’escriptors com de públic, ha estat nombrosa, fet que reflecteix l’interès creixent per aquesta cita cultural.
Pel que fa al premi Mort, qui t’ha mort?, la ministra va explicar que el jurat va decidir deixar-lo desert en aquesta edició, tot i reconèixer l’esforç dels participants. “Les bases del certamen requereixen una temàtica concreta i les obres presentades no s’hi ajustaven del tot. Tot i això, animem els escriptors a seguir participant; som conscients que no és fàcil, però els encoratgem a no desanimar-se i a tornar-ho a intentar”, va subratllar Bonell, recordant que la volunta