SUCCESSOS
Arrestat per causar un accident amb ferits i fugar-se
Els agents van detenir nou persones al llarg del cap de setmana
La policia va detenir durant el cap de setmana passat nou persones en diferents actuacions vinculades a delictes contra la salut pública, el patrimoni, la seguretat viària i la integritat física i moral. Un dels casos més greus és el d’un turista de 46 anys, arrestat com a presumpte autor d’un delicte de lesions per imprudència després d’haver-se vist implicat en un accident amb ferits i abandonar el lloc dels fets sense identificar-se. L’home també va donar positiu a la prova d’alcoholèmia, tot i que la taxa registrada no ha transcendit.
L’home també va donar positiu en la prova d’alcoholèmia realitzada
La frontera del riu Runer va concentrar dues actuacions més, en aquest cas per drogues. En la primera, un turista de 33 anys va ser sorprès amb 2,1 grams d’speed, 5 grams d’haixix i dues cigarretes elaborades amb la mateixa substància estupefaent. En la segona, un resident de 35 anys va ser interceptat amb 1,1 grams d’MDMA.
En un altre operatiu a la Massana, es va arrestar un turista de 44 anys que portava 0,4 grams de cocaïna i que, a més, circulava sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,31 g/l. En l’àmbit dels delictes contra el patrimoni, la policia va actuar a Escaldes-Engordany, on un turista de 39 anys hauria sostret diverses joies en un domicili al qual havia estat convidat per la llogatera. La resta de detencions corresponen a conductors que circulaven sota els efectes de l’alcohol.