Successos
Tres persones detingudes per possessió de drogues
Els arrestats duien substàncies com 'speed', haixix, 'MDMA' i cocaïna
Tres persones han estat detingudes durant el cap de setmana per possessió de diverses drogues. La primera detenció es va produir dissabte, 6 de setembre, a la frontera del riu Runer, quan un turista, de 33 anys, es disposava a entrar al Principat amb 2,1 grams d'speed i 5 grams d'haixix.
El segon arrest també es va efectuar a la frontera, diumenge 7 de setembre, a un resident de 35 anys. L'home procedia a entrar al país i durant l'escorcoll els agents van decomissar 1,1 grams d'MDMA. El mateix diumenge un altre turista, de 35 anys, va ser detingut a la Massana amb 0,4 grams de cocaïna. L'home va ser aturat en un control rutinari de carretera, on va donar positiu amb una taxa d'1,31.