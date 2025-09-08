Discurs de la Diada de Meritxell
El síndic alerta dels perills als quals s’enfronta la democràcia
Ensenyat demana “acció constant i equilibrada” per mantenir el bon funcionament
Els perills als quals s’enfronta la democràcia han estat un dels punts principals que ha repassat el síndic general, Carles Ensenyat, durant el seu discurs de Meritxell.
Ensenyat ha parlat de com “societats que crèiem immunes a l’autoritarisme i al personalisme prenen derives que són, com a mínim, preocupants”.
En aquest context, ha continuat el síndic, seria “il·lús” pensar que allò que és “fràgil” arreu del món sigui “indiscutible” a Andorra. Per aquest motiu, ha demanat “acció constant i equilibrada” per garantir-ne el bon funcionament.
Ensenyat també ha esmentat la importància de les institucions del país i l’equilibri que cal trobar per encaixar la despenalització de l’avortament dins del marc del Coprincipat.