El servei d'assessorament empresarial de la Cambra rep una mitjana de 400 consultes a l'any
Es tracta d'un servei que ofereix suport i orientació personalitzada en diferents àmbits de l’activitat econòmica
El servei d'assessorament empresarial de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) ha rebut al voltant de 400 consultes a l'any des que es va posar en funcionament. Es tracta d'un servei que ofereix suport i orientació personalitzada en diferents àmbits de l’activitat econòmica. De fet, està pensat tant per a persones que volen posar en marxa un projecte com per a empreses ja consolidades.
Pel que fa al total de consultes a l'any, des de l'entitat destaquen que es tracten d'unes xifres que es mantenen semblants al llarg dels últims anys i que es reben tant de manera presencial com telemàtica, "garantint una atenció propera, àgil i flexible".
Les demandes més habituals tenen a veure amb requisits específics per a l’obertura de comerços o tràmits concrets, tot i que en els darrers anys s’ha registrat un fort increment de consultes relacionades amb la inversió estrangera, "fet que confirma l’interès creixent d’Andorra com a destí empresarial".
A més, des de l'entitat assenyalen que la web de la Cambra posa a disposició de tothom documentació i legislació rellevant, accessible en qualsevol moment, per facilitar els processos d’informació i consulta.
Aquest servei s’emmarca dins d’una oferta més àmplia de la Cambra que inclou formació, internacionalització, resolució de conflictes, estudis econòmics i accions per a la competitivitat, així com un punt d’informació de la Unió Europea. "Tot plegat, en un procés d’adaptació constant per donar resposta a les noves necessitats del teixit empresarial andorrà", conclouen.