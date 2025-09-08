Govern
Les converses amb el Vaticà sobre la despenalització de l’avortament “van a bon ritme”
El cap de Govern ha reiterat que la voluntat és que abans de final d’any el text ha d’entrar a tràmit parlamentari
Aquest curs polític que arrenca la despenalització voluntària de l’embaràs serà un dels dossiers de més rellevància legislativa. El cap de Govern ha reiterat que la voluntat és que abans de final d’any el text ha d’entrar a tràmit parlamentari o si més no ja compartir-lo amb els grups, un pas que es vol fer prèviament. Abans s’ha de tancar una “no oposició” del Vaticà i, en aquest sentit, Xavier Espot ha indicat que les converses “van a bon ritme”.
“El nostre compromís era que aquesta qüestió estaria resolta aquesta legislatura i encara queda un bon tros. Estem avançant amb el ritme desitjat que és un ritme pausat, sense pressa però sense pausa, , no cal resoldre amb unes presses excessives i que això posi en risc la nostra estructura institucional”, ha assenyalat.