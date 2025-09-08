Treball
Govern augmentarà la quota a sectors específics com la sanitat o l’educació
Els beneficiats seran aquells que no puguin cobrir les demandes amb treballadors del país
El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquest matí que l'executiu treballa en l’obertura de la quota laboral en determinats sectors on és impossible trobar treballadors dins del mercat nacional. La mesura busca donar un respir al teixit productiu sense comprometre el creixement sostenible del país.
Els sectors prioritaris seran aquells amb mancances crítiques de personal, com el sanitari i l’educatiu, mentre que els sectors que poden cobrir la demanda amb treballadors nacionals no es modificaran fins a l’obertura de la quota general, que enguany s’avançarà per afavorir el teixit empresarial.
El cap de Govern ha subratllat que no es tracta d’aplicar solucions extremes i ha criticat algunes postures de l’oposició. “No som partidaris de la postura de Concòrdia de no concedir quotes ni de la proposta d’Andorra Endavant, que planteja donar-ho tot al teixit productiu. Volem un punt d’equilibri”, ha assegurat.
La mesura del Govern busca l’equilibri també en àmbits com l’habitatge, ja que sovint els treballadors tenen problemes per trobar un lloc on viure i l’obertura de la quota per a tothom accentuaria encara més el problema, ha explicat Espot. Per això, la política serà “quirúrgica i contingent”, destinada només a cobrir les necessitats més urgents del país.