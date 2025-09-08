Diada de Mertixell
Els partits remarquen la importància de l'estabilitat institucional per afrontar l'avortament
Els líders polítics han valorat molt positivament les paraules d'Ensenyat
El discurs del síndic general, Carles Ensenyat, amb motiu de la Diada de Meritxell, ha estat ben rebut per tots els grups parlamentaris, que han coincidit a subratllar la importància de preservar l’estabilitat institucional del país. Entre els temes abordats, la despenalització de l’avortament ha centrat bona part de les reaccions.
Des del Partit Socialdemòcrata, Judith Casal ha posat l’accent en la necessitat que “les dones tinguin garanties per sobre d’altres consideracions” i ha celebrat el projecte de llei anunciat per al novembre, amb l’esperança que “es defensin plenament els drets de les dones”.
En la mateixa línia, Jordi Jordana (Demòcrates) ha destacat que el discurs ha estat “molt institucional” i que el síndic ha sabut “donar un toc d’atenció” davant les derives populistes, alhora que ha reconegut els avenços en el debat sobre la interrupció voluntària de l’embaràs.
Carles Naudi (Ciutadans Compromesos) també ha valorat el missatge d’Ensenyat com una reafirmació de “l’estabilitat institucional”, posant en relleu que aquesta s’ha mantingut “fins i tot en un moment marcat per l’avenç del debat sobre l’avortament”.
Cerni Escalé (Concòrdia) ha subscrit el missatge del síndic i ha posat l’accent en la necessitat d’impulsar polítiques que permetin créixer amb més sostenibilitat per tal de preservar l’estabilitat del país.
La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha elogiat el discurs com a “molt positiu” i ha assenyalat que el que cal és trobar solucions. Un dels problemes que, segons ha destacat, necessita mesures urgents és el de les quotes i la manca de mà d’obra, motiu pel qual el seu grup presentarà una pregunta urgent al Consell.