Seguretat
Detingut un turista per provocar un accident amb ferits i fugir del lloc sense identificar-se
L'home, de 46 anys, va donar positiu en alcoholèmia
La policia va detenir durant el cap de setmana un turista de 46 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, per lesions per imprudència, després de veure’s implicat en un accident de circulació amb ferits i abandonar el lloc dels fets sense identificar-se. L’home també va ser arrestat per conduir sota els efectes de l’alcohol, tot i que no s’ha detallat la taxa registrada.
Durant el mateix període, es van efectuar cinc detencions més per alcoholèmia, que corresponen a quatre homes i una dona, d’edats compreses entre els 18 i els 46 anys. En un d’aquests casos, la policia va detectar una taxa màxima de 2,40 grams per litre d’alcohol en sang.