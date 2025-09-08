Discurs
El copríncep alerta dels "poders" que pretenen "ofegar" consciències
El bisbe d'Urgell apel·la a la responsabilitat dels joves per construir una consciència lliure i ferma
El copríncep episcopal i bisbe d'Urgell, Josep-Lluís Serrano, ha alertat aquest diumenge, durant l’homilia del Dia de Meritxell, sobre l’existència de “poders” que volen “ofegar la veu de la consciència” en la societat actual. Davant d’aquest risc, ha reivindicat la importància del discerniment com a camí cap a la llibertat i ha animat especialment els joves a formar-se una consciència sòlida per saber distingir entre el bé i el mal.
“El perill arriba quan les consciències resten adormides i és més fàcil qualsevol tipus de manipulació”, ha advertit Serrano, tot assenyalant que aquests poders fan desaparèixer “el sentit del discerniment i, en definitiva, la llibertat”.
En el marc de la celebració nacional en honor a la patrona d’Andorra, el bisbe ha fet una crida a no deixar-se endur per la superficialitat d’una societat "plena d’opcions però buida de sentit". En paraules que parafrasegen el Papa Francesc, ha recordat que “vivim un canvi d’època” que interpel·la les consciències i exigeix un compromís actiu, personal i col·lectiu.
Finalment, ha demanat que Andorra continuï sent un país compromès amb la pau i l’espiritualitat, i ha instat a “construir ponts” a través del diàleg, la trobada i la fraternitat.