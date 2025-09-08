Incertesa política
Bayrou no supera la qüestió de confiança i el seu Govern cau a França
El rebuig de l’Assemblea Nacional amb 364 vots en contra força la dimissió de Bayrou i obre una nova crisi política
El primer ministre francès, François Bayrou, no ha superat aquest dilluns la qüestió de confiança que ell mateix havia sol·licitat a l’Assemblea Nacional, fet que obliga el seu Govern a dimitir en bloc. El president de la República, Emmanuel Macron, haurà de designar ara un nou cap de Govern, el quart en menys de dos anys.
La moció ha estat rebutjada per una àmplia majoria de la cambra baixa, amb 364 vots en contra i només 194 a favor. Tots els grups de l’esquerra, així com l’extrema dreta, ja havien anunciat que votarien en contra del primer ministre, deixant-lo sense el suport necessari per tirar endavant els pressupostos.
Bayrou va decidir sotmetre-se a la qüestió de confiança tot i ser conscient que la perdria, en un últim intent de reforçar la legitimitat del seu executiu davant una Assemblea cada cop més fragmentada i hostil. Amb aquesta decisió, França obre un nou capítol d’incertesa política. Macron haurà de buscar una nova figura capaç de construir una majoria parlamentària estable o, en cas contrari, afrontar un escenari de bloqueig institucional.