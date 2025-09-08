Furt
Arrestat un turista per robar joies en un domicili d’Escaldes-Engordany
L'home va aprofitar que havia estat convidat per la llogatera per cometre el furt
La policia va detenir diumenge passat, a Escaldes-Engordany, un turista de 39 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. Segons les autoritats, l’home hauria comès un furt en un domicili privat aprofitant que hi havia estat convidat per la llogatera. Durant la seva estada a l’habitatge, el detingut s’hauria apoderat de diverses joies, segons la informació facilitada pel cos de seguretat.