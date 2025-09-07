REPORTATGE
Lligats per evitar rescat
Els animalistes d’ARPA recomanen portar els gossos amb corretja per les vacances i al fer senderisme perquè no es perdin per la muntanya.
L’associació rescatista i protectora dels animals (ARPA) insisteix en la recomanació de portar els gossos lligats, fins i tot a la muntanya. I és que molts dels rescats efectuats pels voluntaris de l’entitat són conseqüència d’animals que es perden per la natura, espais on es tendeix a portar-los deslligats. En la mateixa línia, els períodes vacacionals i afluències turístiques formen també els moments de més crisi per a l’associació, ja que els gossos “han d’anar lligats fins i tot al fer senderisme (activitat habitual d’aquestes jornades), perquè els amos no els tenen ensinistrats”. És a dir, en cas que l’animal se’n separi, per poc que sigui, la persona acostuma a ser incapaç de fer-lo tornar. També es recomanen els GPS. Així ho va explicar el president d’ARPA, Jaume Vilamajó.
El president d’ARPA va posar èmfasi, també, que cal anar amb compte a l’hora de sortir a buscar animals perduts per la muntanya, ja que els avisos activen molts voluntaris que, en alguns dels casos, surten “inconscientment” i és perillós. Per tant, va insistir que s’ha de seguir el protocol de l’associació, que controla l’actuació i no es retira fins que retorna el darrer voluntari.
Les dades d’enguany són, no obstant, millors que les de l’any anterior, ja que es preveu que seran 25 els gossos rescatats, quan el 2024 van ser 35. “La xifra és bastant positiva, encara sort, però m’agradaria que ho fos més”, va afirmar Vilamajó, qui va recordar que des d’ARPA comptabilitzen els anys de novembre a novembre, motiu pel qual al nombre d’actuacions fins al moment en sumen unes 3.
Sancions
Els mesos de primavera són els més arriscats per portar els animals sense corretja. Això és perquè, “tal com van explicar els banders, és l’època de reproducció de la fauna salvatge i els gossos podrien atacar les cries”, va exposar Vilamajó. Una situació que, tal com va recordar el president d’ARPA, pot suposar sancions elevades de fins a 3.000 euros.