CONTROLS A LES FRONTERES
L’Entry / Exit està a punt sense Andorra
Aquest mes es preveu una nova reunió que permeti un acord amb la Unió Europea
La implementació gradual del Sistema d’Entrada i Sortida es realitzarà per etapes, i s’espera que el sistema complet estigui operatiu el 10 d’abril del 2026. Durant el període de transició, que començarà el 12 d’octubre, els viatgers podrien experimentar diferents processos segons l’origen i la destinació. Aquest període permetrà a les autoritats perfeccionar el sistema, resoldre qualsevol problema inicial i garantir-ne el ple funcionament. Les autoritats recomanen als viatgers que reservin temps addicional per als controls biomètrics, sobretot durant les temporades de més afluència, com ara dies festius, vacances escolars i caps de setmana. Andorra encara no ha tancat l’acord amb la Unió Europea per assegurar que es facin controls estrictes a les fronteres, tot i que hi ha confiança perquè, a diferència per exemple de Mònaco, les fronteres són amb Espanya i França, fet que garanteix una supervisió de les persones que entren a Andorra de països tercers.
S’haurà de compartir dades de persones de països tercers
El Govern té com a principal objectiu que els controls continuïn sent aleatoris, i a canvi la Unió Europea vol estar informada de les persones estrangeres que tenen residència a Andorra. Fonts de la Comissió Europea afirmen que gairebé es descarta un model estricte, tot i reconèixer que les converses no han estat gaire fluides. Els tractats sobre aquest assumpte del 2002 contemplen aquesta supervisió, “encara que no s’ha complert en la seva literalitat”, comenten les mateixes fonts. L’escenari actual és diferent, amb països que han deixat l’espai Schengen i un món més convulsionat. L’Entry / Exit està molt lligat amb el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (ETIAS) per a finals del 2026. L’ETIAS està dissenyat per a viatgers procedents de països exempts de visat, inclòs el Regne Unit. Amb aquest sistema, els ciutadans d’aquests països han de sol·licitar una autorització de viatge abans d’entrar a l’espai Schengen. S’espera que l’ETIA sigui un procés de sol·licitud en línia senzill i directe, i una vegada aprovat, tindrà una validesa de tres anys o fins a l’expiració del passaport del viatger, el que passi primer.
Els residents extracomunitaris podran ser expulsats
L’ETIAS reforçarà encara més la seguretat fronterera al garantir que els que entrin a l’espai Schengen compleixin certs criteris d’elegibilitat fins i tot abans d’embarcar en vols o trens, cosa que alleujarà encara més la càrrega del personal fronterer.
L’Entry / Extit i l’ETIAS són dues coses diferents. Les autoritats franceses i espanyoles volen tenir accés a les dades dels residents extracomunitaris a Andorra i poder vetar-ne la permanència, segons el sistema de verificació vinculat a les negociacions per a la lliure circulació amb l’espai Schengen. Aquesta mesura, emmarcada en l’Entry / Exit System (EES), preveu que els països veïns puguin avaluar la seguretat dels residents i denegar l’autorització vigent si ho consideren necessari.
Seguretat
Segons el dossier en mans del Govern, el ministeri de Justícia i Interior tramitarà la informació dels residents extracomunitaris cap a les autoritats de control de fronteres de França i Espanya, i aquestes faran una anàlisi de seguretat i, si determinen que hi ha motius per anul·lar el permís per viure i treballar, notificaran la seva decisió a Andorra en un termini de 28 dies.
Si l’avaluació és desfavorable, el resident rebrà una notificació oficial i podrà presentar una reclamació. En cas que la resolució final es mantingui negativa, s’anul·larà l’autorització i disposarà de vuit dies per abandonar el territori andorrà. En cas contrari, podria ser expulsat administrativament.
Si en el termini de 28 dies no hi ha resposta per part de les autoritats franceses i espanyoles, s’aplicarà el silenci administratiu i es considerarà així una avaluació favorable per defecte. Això permetrà al resident mantenir l’autorització de residència sense cap impediment. Si l’informe en tot el procés és favorable, el resident no tan sols podrà renovar l’autorització, sinó que també podrà circular lliurement per l’espai Schengen.