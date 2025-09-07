REPORTATGE
“Què et remou d’Andorra?”
‘Un cos sota deu mirades’, la darrera proposta d’Emma Regada, convida a la reflexió sobre la transformació del país a través de la mirada de deu fotògrafs.
Dues premisses han estat els fonaments del darrer projecte de l’escultora i performer Emma Regada, que té com a objectiu fer recapacitar l’espectador sobre la situació actual del país: “Què et remou de l’Andorra actual?” i “quin paisatge podria expressar aquest sentiment?”. Dues preguntes a les quals deu fotògrafs andorrans i residents del país han respost articulant l’exposició Un cos sota deu mirades, que s’inaugura aquest dimecres, 10 de setembre, a les 19 hores a la galeria Art al Set d’Escaldes.
El projecte es va anar cuinant durant tres anys al cap de l’artista, que primer va seleccionar els deu fotògrafs que formarien l’exposició i que són Andrea Alsina, Carles Esteve, Céline Pech, Eduard Comellas, Jimena Potenza, Núria M. Cendrós, Miquel Mercè, Naiara Escabias, Nicolas Samsoen i Pilar Moreno. Amb les dues premisses abans esmentades, Regada va organitzar deu sessions individuals amb cadascun dels col·laboradors. “La meva feina sorgia de l’estímul que el fotògraf em proposava. Així, imaginant l’espai i la temàtica, creava una performance estàtica de poc moviment, i quan ja la tenia inventada, quedava amb ell a l’espai que havia escollit i fèiem la sessió de fotos”, explica Regada.
Les tensions socials, el canvi climàtic o la soledat, incrementada amb l’ús cada cop més elevat de les xarxes socials i el fet que “estem en un país individualista on manca la sensació de col·lectivitat”, tal com raona l’artista, són alguns dels temes escollits pels fotògrafs a l’hora de retratar i reflexionar sobre l’Andorra actual. Ara bé, si hi ha un tema estrella és l’impacte urbanístic: “És la preocupació principal que hi hauria a destacar”, subratlla Emma Regada, “com la ciutat s’està menjant la natura dins d’Andorra”. Segons la performer, la preocupació per la contínua construcció en espais naturals ha estat una proposta constant per part dels artistes. Tant és així, que va haver de descartar-ne alguns per garantir que hi hagués varietat temàtica dins l’exposició.
“Una de les coses que vull destacar és que és un projecte col·lectiu. Normalment, en el món de l’artista treballem molt sols, i des de fa un temps hi ha hagut un sentiment de voler treballar i compartir”, declara Regada, i afirma que tot i les dificultats que suposa, el resultat ha estat més que satisfactori: “Hi ha molta varietat d’imatge, tant a nivell de tècnica fotogràfica, com de concepte, estètica..., i crec que és una visió una mica diferent i crítica”.
Després del seu pas pel país, l’exposició formarà part de la Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries, i també s’ha presentat a la Biennal de Malta, encara a l’espera de confirmació.