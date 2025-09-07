CONVIVÈNCIA CIUTADANA
El contraban encén el debat sobre la inseguretat al Pas de la Casa
El tràfec constant i visible de contrabandistes preocupa una part de la població, que demana mesures per pal·liar la situació
El debat sobre la inseguretat davant la presència de contrabandistes al Pas de la Casa s’ha intensificat en els darrers mesos. La imatge de grups de persones que travessen els carrers estrets del poble cap a la muntanya carregades amb tabac ha generat opinions contraposades entre els veïns. Els que perceben una creixent sensació d’inseguretat es refereixen a episodis concrets, a la forta visibilitat de l’activitat i al fet que sovint es tracta de grups nombrosos. Altres residents insisteixen que no hi ha motius reals per a l’alarma pel que fa a la seguretat ciutadana
“Jo visc a la zona on solen ser i no m’agrada tenir-los allà, deu persones en un carrer fosc”
“La inseguretat no ha augmentat. Poden ser una mica ‘agressius’ parlant, però ja està”
“Fa sensació d’inseguretat, sense cap mena de dubte. Jo visc a la zona on solen ser i no m’agrada tenir-los allà, deu persones en un carrer fosc. També parlen alt, per telèfon i tot. Algun dia passarà alguna cosa”, afirma Ana Marchand, veïna del poble, que expressa amb claredat la incomoditat que li genera la situació. Elisangela, també resident, alerta que els episodis puntuals també poden alimentar la percepció de risc. “Sí, una mica sí que ha augmentat la inseguretat. La filla d’una companya meva ha estat seguida fa poc per un contrabandista”. Per a Santiago, el problema principal no és tant l’impacte immediat com la seva possible evolució. Explica que ell no ha notat inseguretat, “però al principi eren 20, després 50 i anirà en augment. Llavors poden passar coses, perquè són molts i sempre és gent diferent. I si passa alguna cosa, pot ser tard, perquè no hi ha control”, assenyala.
“Crec que són molt permissius tant amb els contrabandistes com amb els turistes a l’hivern”
Les opinions que indiquen que el problema s’ha magnificat també s’expressen. Segons altres habitants, “existeix una exageració” i la desprotecció no s’ha notat al carrer. “Poden ser una mica agressius a l’hora de parlar, però ja està, la inseguretat no ha augmentat”, afirma Enrique, que destaca que el component de prejudici condiciona la lectura del fenomen. Algunes veïnes insisteixen fins i tot que el seu dia a dia no s’ha vist alterat. “Realment no notem la inseguretat pel contraban. Alguns fins i tot saluden i són educats. Això no vol dir que estigui a favor del contraban, però no fan mal a ningú”, comenta una veïna. Una altra afegeix que les seves filles passegen tranquil·les per la muntanya sense haver patit cap incidència.
“Davant aquesta sensació d’inseguretat cal tenir dades i tenir solucions”
Emmanuel Deteix, responsable d’una botiga de tabac electrònic, considera que la qüestió central és que l’activitat afecta els comerços locals i la imatge de cara als visitants. “No és inseguretat, és un tema d’imatge. S’amaguen, passen corrent. Molts visitants se sorprenen i això també afecta altres comerços del poble”. Rui Lourenço, restaurador, remarca que els negocis locals són testimonis directes d’aquest trànsit constant. “Nosaltres en aquest carrer ho veiem tot. Alguns inclús es mofen dels policies”.
Una altra resident, Paola, critica la permissivitat de les autoritats i l’estén al comportament dels visitants a l’hivern. “Crec que són molt permissius tant amb els contrabandistes com amb els turistes a l’hivern. Per motius econòmics se’ls permet més”. Les observacions més compartides, però, impliquen la visibilitat amb la qual duen a terme l’activitat actualment. “Sempre n’hi ha hagut, de contraban, però ara són per tot arreu i se’ls veu”, remarca una veïna.
Falta de dades
El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, va expressar al Diari l’interès de disposar de dades concretes sobre la delinqüència al Pas de la Casa. “La ciutadania ens fa arribar queixes, la presència dels contrabandistes sovint fa por”, va assenyalar. Baró va explicar que també li havia arribat el cas d’un veí que havia deixat el cotxe amb una bossa dins i, en tornar, aquesta ja no hi era. “Això a Andorra mai passava”, va lamentar. El conseller va subratllar la necessitat de fonamentar el debat amb informació contrastada i va remarcar que “volem saber quants casos hi ha hagut i si realment hi ha un augment dels delictes”. A més, Baro va afegir que, davant la creixent sensació d’inseguretat, “cal tenir dades i tenir solucions”.