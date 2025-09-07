Meteo
Avís groc per tempestes a partir de demà a la tarda
Els ruixats vindran acompanyats d'activitat elèctrica
El servei Meteorològic ha activat l’avís groc per tempestes de cara al dia de Meritxell. Segons la previsió, un front afectarà el país durant la tarda de demà, deixant forts ruixats que aniran acompanyats d’activitat elèctrica.
Aquesta situació meteorològica coincidirà amb la jornada festiva del 8 de setembre, en què tradicionalment molts ciutadans es desplacen al santuari de Meritxell i es duen a terme diversos actes institucionals i religiosos.
Pel que fa a les temperatures, es preveu un descens generalitzat. Les mínimes seran de 12 graus a Andorra la Vella i 7 al Pas de la Casa, mentre que les màximes arribaran als 22 graus a la capital i als 11 a les cotes més altes.