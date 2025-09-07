IMMIGRACIÓ
AE exigeix revisar les quotes per evitar frenar l’economia i el teixit empresarial
Andorra Endavant va reclamar ahir en un comunicat una revisió immediata del sistema de quotes d’immigració, alertant que l’actual model actua com un fre per al desenvolupament econòmic del país. Segons la formació, les dificultats per contractar personal estan perjudicant el teixit empresarial i, per extensió, el benestar dels ciutadans.
“El país no pot viure de l’aire del cel”, afirmen en resposta a les propostes de Concòrdia, i critiquen les “traves innecessàries” que dificulten el funcionament de les empreses. El partit insta el Govern a reunir-se amb l’EFA i la CEA per redissenyar el sistema d’acord amb les necessitats reals. La proposta inclou garantir allotjament verificable, absència d’antecedents penals i una necessitat clara de l’empresa. I acusa Concòrdia de frenar la mà d’obra sense oferir alternatives. “Les empreses són el motor del país. Si les ofeguem, posem en risc el futur de tots”, sentencia.