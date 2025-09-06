ECONOMIA CIRCULAR
Taxa verda sense duplicitats
La CEA demana que el futur tribut a la gestió de residus eviti la doble imposició
La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va demanar ahir que la futura taxa sobre la gestió de residus que té previst implantar el Govern inclogui mecanismes per evitar la doble imposició per als importadors. En aquest sentit, el director de l’entitat, Iago Andreu, va alertar del risc “que s’acabi pagant l’impost dues vegades, a Andorra i al país d’origen”.
Andreu va ressaltar que aquesta figura impositiva ja està activa a la majoria de països europeus, i que els empresaris andorrans ja n’assumeixen actualment el cost en adquirir les mercaderies: “Aquesta taxa és abonada per les empreses, i repercutida en el cost final dels productes, ja que la majoria de membres de la UE han implantat l’impost.” El sistema es coneix com a punt verd, unes quotes que els fabricants o importadors abonen per sufragar la gestió dels residus que poden generar posteriorment els productes.
Cal recordar que el ministre portaveu, Guillem Casal, va anunciar dimecres que l’executiu ha adjudicat un estudi a l’empresa Serveis de Suport a la Gestió per un import de 33.455 euros amb l’objectiu de determinar la millor metodologia per traslladar aquesta responsabilitat als importadors o productors que posen mercaderies al mercat andorrà. Casal va remarcar que es tracta d’un model “ja implementat arreu” i que l’executiu s’ha inspirat en el sistema espanyol, en què el reciclatge dels envasos està gestionat per entitats autoritzades per l’administració.
El Govern veu la iniciativa com una manera d’alinear-se amb les normatives internacionals i fer front a les exigències mediambientals de l’acord duaner amb la Unió Europea. Casal va admetre, però, que Andorra presenta una particularitat: mentre que als països veïns els productors i consumidors acostumen a ser del mateix territori, al Principat el teixit productiu és reduït i predomina l’activitat importadora.
Des d’aquest punt de vista, la CEA reconeix les singularitats d’Andorra dins del context europeu. “És cert que el país és una rara avis perquè importa molt més del que produeix”, va indicar Andreu. “En altres països, el mateix productor que fabrica també distribueix al mercat intern i, per tant, el punt verd queda recaptat al mateix territori.”
En canvi, al Principat, els productes que es posen al mercat provenen en gran manera de l’exterior i, quan arriben, la taxa ja ha estat abonada al país d’origen. És per aquest motiu que la CEA insisteix en la necessitat d’evitar la doble imposició.
Sistemes de compensació
Per impedir que les empreses hagin de pagar dues vegades, la patronal suggereix establir mecanismes de compensació fiscal entre Andorra i els països exportadors. “Per exemple, que un cop portis la mercaderia a Andorra, se’t retorni la taxa al país d’origen i la puguis abonar al Principat”, proposa Andreu. D’aquesta manera, Andorra podria disposar dels recursos del punt verd per reforçar les polítiques de reciclatge sense carregar les empreses, i els consumidors finals, amb un cost duplicat.
D’altra banda, el director de la CEA va detallar que els diners recaptats per aquest impost se solen destinar “a finançar iniciatives públiques relacionades amb el reciclatge de residus, a la investigació sobre nous materials més sostenibles o a campanyes de conscienciació entre la ciutadania”, entre d’altres.
Un dels exemples més coneguts és el d’Ecoembes a Espanya, una entitat sense ànim de lucre que agrupa diverses empreses fabricants i distribuïdores, i que gestiona la recollida i el reciclatge d’envasos lleugers, paper i cartró. Les companyies que venen productes envasats a Espanya paguen una tarifa que es calcula segons el tipus i la quantitat d’envasos, i aquests recursos financen tot el cicle de reciclatge.
L’estudi que ha encarregat l’executiu hauria d’estar enllestit abans de final d’any. Serà llavors quan el Govern farà una “reflexió interna de si és aplicable i assumible per continuar amb el procediment”, va indicar Casal. La Confederació Empresarial, de moment, manté la porta oberta al diàleg i reclama que la posada en marxa de qualsevol sistema tingui en compte les particularitats del mercat andorrà.