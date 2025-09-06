COOPERACIÓ
El Govern aporta 40.000 euros a programes d’organismes internacionals
El Govern aportarà 40.000 euros en contribucions voluntàries a diversos programes d’organismes internacionals per al 2025, segons va informar ahir a través d’un comunicat. L’objectiu és reforçar el compromís d’Andorra amb la cooperació internacional, la defensa dels drets humans, la solidaritat global i la protecció del medi ambient. Dins d’aquesta partida, 30.000 euros es destinaran a projectes de l’OSCE i de l’Oficina de les Nacions Unides a Viena. En concret, l’OSCE rebrà 5.000 euros per a cadascun dels seus quatre programes vinculats al canvi climàtic, la joventut, la igualtat de gènere i les beques de pau i seguretat. L’ONU, per la seva banda, obtindrà 10.000 euros per al fons d’ajuda a les víctimes del tràfic d’éssers humans. A més, l’executiu contribuirà amb 10.000 euros a l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques, repartits entre el fons per a les víctimes i el de formació.