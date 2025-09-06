PROTECCIÓ D'INFORMACIÓ SENSIBLE
Els psicòlegs advoquen per la gestió responsable de dades
El Col·legi de Psicòlegs va desmarcar-se ahir de la situació generada pel traspàs irregular de dades entre dos centres de psicologia que van ser sancionats per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) i va destacar que la responsabilitat en matèria de protecció de dades recau exclusivament en cada centre i en els professionals que hi treballen. En un comunicat, l’entitat va recordar que no té competències directes per supervisar aquesta gestió de dades personals.
El col·legi es desmarca de l'afer destapat per l'APDA
El degà, Òscar Fernández, va subratllar que la missió principal del col·legi és representar la professió, defensar els interessos dels psicòlegs col·legiats i promoure bones pràctiques. Fernández va afegir que l’entitat fomenta la formació dels professionals sobre la gestió responsable de dades personals.