SUCCESSOS
Coromina va ser assassinat per negar-se a pagar 30.000 euros
Un excap de la guàrdia civil li hauria exigit la suma a canvi d’informació
Els investigadors del crim del contrabandista Joan Coromina consideren que el mòbil de l’assassinat va ser la negativa de la víctima a pagar 30.000 euros a un comandant retirat de la guàrdia civil, que li hauria ofert informació sobre una investigació en marxa en contra seva per contraban de tabac a Portugal, segons la informació publicada pel diari Segre. Dos veïns de Cervera i Lleida haurien actuat com a intermediaris en la negociació. Després d’una trobada en què Coromina s’hauria negat a lliurar els diners a canvi de la informació comprometedora, l’exagent hauria encarregat el seu assassinat.
Els tres detinguts pel cas estan en presó provisional des de dijous
Coromina, de 61 anys i originari d’Oliana, amb vincles estrets amb Andorra i un passat relacionat amb el contraban, va ser abatut d’un tret al pit des de més de 100 metres el 25 de gener del 2022 a Gualter, a la Baronia de Rialb. Dimarts passat, els mossos d’esquadra i la guàrdia civil van detenir tres sospitosos: un antic soci de la víctima en una joieria de Cervera, un empresari de Lleida i el comandant retirat, que ja havia estat arrestat als anys vuitanta per corrupció a la duana d’Andorra. Dijous, el jutge de Solsona va decretar presó provisional i sense fiança per als tres acusats. La causa, oberta per homicidi, continua sota secret de sumari mentre avança la investigació.