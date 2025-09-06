POLÍTICA
Concòrdia reclama reduir les quotes d’immigració per la tensió habitacional
El partit proposa crear una taula nacional per definir un model demogràfic i urbanístic
L’executiva de Concòrdia va instar ahir el Govern a adoptar mesures més ambicioses per moderar les quotes migratòries i frenar el creixement demogràfic del Principat. La formació considera que el model actual, basat en quotes semestrals i fragmentades, impedeix la planificació a llarg termini i no garanteix una coordinació suficient amb el sector privat per ajustar l’oferta econòmica a la capacitat real d’absorció del país. Segons el partit, cal establir un full de ruta estable que tingui en compte els límits socials, mediambientals i pressupostaris.
A través d’un comunicat, Concòrdia va alertar que la situació actual genera una forta tensió en el mercat de l’habitatge, en la mobilitat i en els serveis sanitaris i educatius, alhora que posa en risc la cohesió social i el manteniment de la tradició. Davant d’això, el grup parlamentari proposa crear una taula nacional tripartida, amb representació del Govern, el Consell General i els comuns, i amb capacitat decisòria per definir un model demogràfic i urbanístic a llarg termini.
El conseller general Pol Bartolomé ha traslladat aquestes preocupacions al Govern mitjançant una pregunta parlamentària, després de l’esgotament ràpid de la quota temporal d’aquest estiu i de les demandes del sector turístic. En concret, vol saber si l’executiu mantindrà la reducció del 30% aplicada l’any passat en la pròxima quota general de l’octubre i quines mesures preveu fins a final de legislatura. Concòrdia recorda que la població resident ha augmentat un 21% en deu anys, un ritme que considera insostenible i sense equivalent en l’actual context europeu.