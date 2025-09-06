Esdeveniments
Andorra reunirà 400 experts del món de la recerca i la innovació a l'Open Living Lab Days
El país es convertirà en un entorn viu d’experimentació i col·laboració, on s’hi podran aplicar i observar directament solucions innovadores en el marc d’un context natural i social real
Andorra acollirà per primera vegada, entre el 30 de setembre i el 3 d’octubre, l’Open Living Lab Days, l’esdeveniment internacional de referència en l’àmbit dels Living Labs, organitzat conjuntament amb l’European Network of Living Labs (ENoLL). Aquesta cita anual reuneix uns 400 experts i professionals del món de la recerca, la innovació, l’empresa, les institucions públiques i la societat civil per compartir coneixement, co-crear solucions i explorar els nous horitzons dels laboratoris d’innovació oberta.
Sota el lema ‘Living Labs for Regenerative Futures: Connecting Local and Global Innovation Ecosystems’, l’edició d’enguany serà especialment significativa. Durant els dies que dura l'esdeveniment, el país es convertirà en un entorn viu d’experimentació i col·laboració, on s’hi podran aplicar i observar directament solucions innovadores en el marc d’un context natural i social real. Aquesta aproximació transformarà Andorra en un cas d’estudi viu i participatiu per a la innovació regenerativa.
Els 'Living Labs' són entorns oberts de recerca i innovació on els usuaris participen activament en el procés de co-creació. L'objectiu és contribuir a un model regeneratiu: restaurar, revitalitzar i renovar els sistemes ecològics, socials i econòmics que sustenten la vida al nostre planeta.