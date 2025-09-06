Política
Andorra Endavant reclama una revisió urgent del sistema d’immigració
La formació considera que el model actual presenta disfuncions que dificulten la contractació de treballadors per part de les empreses
Andorra Endavant ha reclamat una revisió urgent del sistema de quotes d’immigració per evitar que esdevingui un fre per al creixement econòmic del país. La formació considera que el model actual presenta disfuncions que dificulten la contractació de treballadors per part de les empreses i, per extensió, comprometen la riquesa i el benestar del conjunt de la ciutadania.
En un comunicat, el partit ha remarcat que “Andorra no pot viure de l’aire del cel. Sense treballadors no hi ha riquesa i sense riquesa no hi ha país”, i ha denunciat que “les traves innecessàries” generades per l’actual sistema migratori estan tenint un impacte negatiu en l’activitat empresarial.
Per aquest motiu, Andorra Endavant ha instat el Govern a convocar amb caràcter urgent una reunió amb la EFA i la CEA per revisar el model de quotes i adequar-lo a les necessitats reals del teixit productiu. “Calen accions i polítiques concretes que permetin a les empreses seleccionar els millors perfils, sempre amb garanties”, han afirmat.
Segons la formació, aquestes garanties han de passar per assegurar que cada persona contractada tingui un allotjament verificable, no presenti antecedents penals i respongui a una necessitat concreta de l’empresa. Amb aquests criteris, consideren que el sistema pot ser efectiu i segur.
Andorra Endavant també ha criticat els posicionaments de Concòrdia, assegurant que “proposen frenar l’entrada de mà d’obra sense donar alternatives”, i ha defensat un model basat en solucions “realistes i viables”. “Les empreses són el motor del país. Si les ofeguem, posarem en risc l’economia i el futur de tots”, han conclòs.