BALANÇ
Acaba detingut per enfrontar-se a la policia després de ser víctima d’un furt
Arrestat un home de 75 anys per agredir sexualment una noia menor d’edat
La policia va intentar tranquil·litzar-lo, però l’alteració que li havia provocat que un amic li pispés 300 euros va acabar provocant que els agents l’acabessin detenint per un presumpte delicte contra l’honor. El protagonista és un turista de 25 anys i els fets van succeir dilluns passat a l’estació d’autobusos. Segons va explicar la policia, una patrulla s’hi va desplaçar alertada del furt: la víctima va relatar que l’amic amb el qual havia viatjat al país li hauria sostret 300 euros i hauria marxat d’Andorra. L’alteració fruit de l’episodi el va dur a donar cops de puny i puntades de peu contra les parets, a encarar-se amb els agents i a insultar-los, i va acabar ocasionant danys en una cabina telefònica i al vehicle policial.
Un turista de 48 anys comet un agressió masclista a la capita
És una de les detencions de la setmana, de les quals el cos va informar ahir. Entre les més recents, de dijous, la d’un padrí de 75 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. L’home hauria agredit sexualment una menor. L’arrest es va efectuar arran de la denúncia dels fets.
També dijous, la policia va intervenir per arrestar un turista de 48 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir la parella en un establiment hoteler d’Andorra la Vella. Unes hores més tard, la matinada d’ahir divendres, un altre home de 22 anys també va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. En aquest cas, per agredir un turista a l’exterior d’un local d’oci nocturn de la capital propinant-li diversos cops de puny i proferint-li insults racistes, motiu pel qual també se l’acusa d’un delicte contra la Constitució. La víctima va ser traslladada a l’hospital per ser atesa de les lesions sofertes: diversos hematomes, un morat a l’ull esquerre i un tall al llavi.
Tira per les escaldes d'un centre esportiu un padrí i el deixa insconscient
Del tercer delicte contra la integritat física i moral de la setmana n’és presumptament responsable un home de 43 anys per agredir un home d’avançada edat (la policia no va aclarir quina) en un centre esportiu del país. El va fer caure per les escales i la víctima va quedar inconscient i va haver de ser traslladada a l’hospital. Un cop va ser donada d’alta, va interposar una denúncia per l’agressió i les lesions sofertes. La policia tampoc no va facilitar el rerefons de l’agressió.
Per conduir sota els efectes de l’alcohol, es va detenir ahir a la matinada un noi de 21 anys amb una taxa d’1,34.