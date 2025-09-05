ESTADÍSTICA
La venda de vehicles reverteix la tendència a la baixa de l’any passat
Les matriculacions han augmentat un 8% respecte a les del mes d’agost del 2024
La venda de vehicles al Principat reverteix la tendència negativa de l’any passat i registra un creixement a l’agost amb un total de 366 matriculacions, un 8% més que el 2024, quan se’n van registrar 339, segons dades publicades per Estadística. El president de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), Pere Betriu, va remarcar que “en un mercat petit com el nostre” es tracta d’un volum moderat, però va assegurar que la dinàmica és positiva. “Estem per sobre de l’any passat, revertint la tendència negativa. Quan fèiem els comparatius eren a la baixa”, va explicar. A més, Betriu va recordar que la Fira d’Andorra la Vella pot donar un fort impuls i que “en un cap de setmana es pot fer la venda d’un mes sencer bo”.
“Estem per sobre de l’any passat, revertint la tendència negativa”
Per categories, l’increment més significatiu ha estat el de camions i camionetes, que han passat de 27 a 44 unitats (63%). Els turismes també han crescut, de 244 a 256 (12), mentre que les motocicletes i ciclomotors han pujat lleugerament (de 63 a 64). En canvi, la categoria altres ha baixat de cinc a dues unitats. Dels vehicles matriculats a l’agost, 257 corresponen a unitats noves i 109 a vehicles importats de l’estranger. En l’acumulat de gener a agost, el total arriba a 3.466 vehicles, un 7,1% més que el registrat en el mateix període del 2024. Les categories que mostren variacions positives són turismes (7,6%), motocicletes i ciclomotors (4,7%), altres (52,6%) i camions i camionetes (1%).