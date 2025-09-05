ELS FETS DEL 29 D'AGOST VAN AÏLLAR OS DE CIVÍS
Valls de Valira demanarà ajuts per pagar el cost de l’esllavissada
El Govern va donar l’assistència immediata però la despesa l’assumeix Catalunya
El Govern no es farà càrrec dels costos de les obres amb motiu de l’esllavissada d’Os de Civís, ja que el territori afectat es troba en zona catalana, i serà l’ajuntament de Valls del Valira qui n’assumirà la despesa completament. Una gestió econòmica que, a causa de les dimensions de la corporació, requerirà la sol·licitud de subvencions tant a la Generalitat com a la Diputació de Lleida. Així ho va confirmar l’alcalde de l’ajuntament del municipi, Ricard Mateu. Per ara, però, es desconeix l’import total d’unes obres que es troben en procés.
“Cal negociar el cost per acordar-lo amb l’import dels treballs pendents”
L’empresa andorrana Unitas, pertanyent al Grup Heracles, referent en treballs públics i construcció, és qui està duent a terme les accions necessàries de recuperació de l’espai afectat. Així es va procedir per un simple motiu de “proximitat”, segons l’alcalde, que va afirmar que “va ser Protecció Civil d’Andorra qui ens va avisar”. Fins al moment han conclòs les obres de neteja i l’ajuntament es troba en espera de reunir-se amb l’empresa, que haurà de fer-los arribar la proposta del pressupost. Una despesa que “s’haurà d’acabar de negociar per acordar, juntament amb l’import dels treballs pendents de realitzar”, tal com va fer saber Mateu.
L’ajuntament de Valls del Valira també està en espera d’estudiar i acordar quins treballs d’estabilització, i els respectius costos, són necessaris per “evitar un altre despreniment en un futur”. Així doncs, cal esbrinar quin és el millor mecanisme preventiu, ja sigui la instal·lació d’algun tipus de xarxes o altres artefactes”, va explicar l’alcalde del municipi català.
El despreniment
La general 6 a l’accés a Os de Civís va quedar tallada per l’esllavissada de dimarts 19 d’agost pels volts de les set de la tarda. Una problemàtica que va causar l’impediment de mobilitat de turistes i veïns que es van quedar atrapats, alguns dels quals al municipi català i d’altres al Principat. La carretera no es va reobrir completament fins divendres 22, tres dies després, a les set de la tarda, quan el tram es trobava gairebé net del tot. Dissabte ja es va normalitzar la mobilitat.