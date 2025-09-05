Transport
El servei Bus Lliure passa a anomenar-se Bus Estudiant i es reactivarà el 9 de setembre
Amb l’inici del curs escolar, el Govern reactivarà el proper 9 de setembre el servei de reforç de transport públic destinat als estudiants dels centres de segona ensenyança, Batxillerat, Formació Professional i universitats. Aquest servei, conegut fins ara com a Bus Lliure, canviarà de nom i passarà a dir-se Bus Estudiant (BE).
El canvi de denominació té per objectiu diferenciar aquest servei de les línies regulars, ja que el BE segueix uns recorreguts adaptats específicament per apropar l’alumnat als centres educatius, mantenint els itineraris establerts durant el curs anterior.
El Bus Estudiant està dedicat exclusivament al col·lectiu escolar i és gratuït per als usuaris que disposin de la targeta habitual de bus o la targeta de bus jove. L’objectiu del servei és absorbir l’augment de la demanda en hores punta, coincidint amb les entrades i sortides dels alumnes.
El servei es divideix en cinc corredors: BE1 i BE2, que connecten Sant Julià amb les parròquies centrals; BE3, que uneix el Pas de la Casa Canillo i Encamp amb els centres escolars; BE4, que comunica Arinsal i la Massana amb els centres educatius; i BE5, que cobreix el trajecte entre la Cortinada, Ordino i els centres escolars.
El Govern recorda que aquest reforç no substitueix el Transport Escolar, que és un servei específic i porta a porta per als centres, sinó que complementa l’oferta de transport públic per apropar els estudiants als seus punts de destí.