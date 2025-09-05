GOVERN
S’aprova el Reglament del Codi de Duana per adaptar-se als estàndards europeus
El Govern va aprovar ahir el Reglament d’aplicació de la Llei del Codi de Duana, que entrarà en vigor l’1 d’octubre. Amb aquesta mesura es culmina el desplegament del nou marc normatiu duaner, que substitueix els deu reglaments que regulaven fins ara l’aplicació de l’anterior codi.
El text s’alinea amb els reglaments de la Unió Europea, fet que permet adaptar la normativa andorrana als estàndards comunitaris en matèria duanera. La seva implementació representa un pas endavant en la simplificació i digitalització dels tràmits, gràcies als canvis tecnològics que ja s’han provat conjuntament amb els operadors implicats.
El text es divideix en vuit títols que regulen qüestions com ara l’aplicació dels drets d’importació i exportació, el deute duaner, la introducció i l’estatus de les mercaderies, les exempcions o els règims especials.