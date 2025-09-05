SUCCESSOS
Presó per als acusats de matar el contrabandista lligat al país
Joan Coromina, la víctima, va ser assassinat d’un tret al pit
El jutge de Solsona ha decretat presó provisional i sense fiança per als tres homes detinguts aquesta setmana per la presumpta implicació en l’assassinat de Joan Coromina, contrabandista i empresari vinculat al Principat. L’home, de 61 anys, era originari d’Oliana i va ser abatut d’un tret el 25 de gener del 2022 a Gualter, al terme de la Baronia de Rialb (Noguera).
La víctima va rebre un tret precís al pit, presumptament efectuat amb rifle des de més de 100 metres de distància, quan es trobava prop de la masia del Reu, a Gualter. La causa, que continua sota secret de sumari, està oberta pel delicte d’homicidi. Entre els arrestats hi ha un veí de Cervera, antic soci de la víctima en una joieria de la ciutat; un empresari de Lleida, propietari d’un taller mecànic a la vora de l’L-11, i un comandant retirat de la guàrdia civil que als anys vuitanta va ser arrestat per fer els ulls grossos a la duana d’Andorra.
Un dels arrestats va ser detingut als 80 per connivència a la duana andorrana
Coromina havia viscut anys al Principat abans de traslladar-se a Cervera i mantenia forts lligams amb el país, on suposadament havia estat vinculat a negocis relacionats amb el contraban. Aquest entorn d’activitats comercials es manté com una de les principals hipòtesis del mòbil del crim. La investigació continua oberta i sota secret, després d’un operatiu conjunt dels mossos d’esquadra i la guàrdia civil que va culminar amb les detencions.