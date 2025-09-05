Successos
Mobilització dels bombers a Fontaneda per un avís de fum en una llar de foc
L'avís ha saltat a les deu del matí i els veïns de l'edifici han estat confinats per precaució
Els bombers han rebut diverses trucades aquest matí, al voltant de les deu, per acumulació de fum en un edifici de la carretera de Fontaneda, a Sant Julià. El cos ha mobilitzat un camió grua i una altra unitat i s'ha traslladat ràpidament fins al lloc dels fets. Un cop allà ha vist que el fum provenia d'una llar de foc d'un habitatge del bloc i que s'estenia per tota l'escala comunitària, fet pel qual han obligat a confinar els veïns per precaució, a excepció dels mateixos inquilins del pis afectat, que han estat evacuats a l'exterior. Cap persona ha resultat ferida i el personal d'emergències ha ventilat l'edifici per fer fora el fum.
Alarma antiincendis en un local prop de la Dama de Gel
El cos de bombers també s'ha mobilitzat per una alarma antiincendis que ha saltat en un local pròxim a la rotonda de la Dama de Gel. Finalment tot ha quedat en un ensurt.