NOU PERÍODE D’ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ MERITXELL
Les famílies posen veu al trastorn d’espectre autista
La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) va donar ahir el tret de sortida al període d’activitats 2025-2026 amb la conferència Tenim diagnòstic, i ara què? L’acte va comptar amb la participació de Pau Brunet (PauPautista) i el seu pare, Fèlix, que a través de les xarxes socials comparteixen experiències per donar visibilitat a l’autisme. Durant la seva intervenció van remarcar la importància de desmentir mites i van relatar situacions quotidianes per ajudar altres famílies.
La xerrada també va incloure un col·loqui amb Alfons Godall i Lorena Innocenzo, pares de fills amb autisme, moderat per Noemí Rodríguez. Godall va subratllar les dificultats de conviure amb un fill amb necessitats de suport intensiu i va destacar que l’entorn natural d’Andorra, així com els serveis de la FPNSM, han estat determinants per gestionar millor la situació.