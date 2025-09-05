NOU PERÍODE D’ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ MERITXELL

Les famílies posen veu al trastorn d’espectre autista

Un moment de la conferència, ahir.

ANA / M. R.

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) va donar ahir el tret de sortida al període d’activitats 2025-2026 amb la conferència Tenim diagnòstic, i ara què? L’acte va comptar amb la participació de Pau Brunet (PauPautista) i el seu pare, Fèlix, que a través de les xarxes socials comparteixen experiències per donar visibilitat a l’autisme. Durant la seva intervenció van remarcar la importància de desmentir mites i van relatar situacions quotidianes per ajudar altres famílies.

La xerrada també va incloure un col·loqui amb Alfons Godall i Lorena Innocenzo, pares de fills amb autisme, moderat per Noemí Rodríguez. Godall va subratllar les dificultats de conviure amb un fill amb necessitats de suport intensiu i va destacar que l’entorn natural d’Andorra, així com els serveis de la FPNSM, han estat determinants per gestionar millor la situació.

