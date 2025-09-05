SOLIDARITAT
Govern s’uneix al condol per l’accident mortal de l’Elevador de Glòria a Lisboa
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha sumat a les mostres de condol pel tràgic accident del funicular de Lisboa i ha expressat que el Govern “transmet el condol a les famílies afectades i s’uneix al dia de dol nacional en senyal de respecte i solidaritat”. Exteriors va confirmar ahir que, fins ara, no hi ha constància de cap nacional andorrà ni resident entre les víctimes. La secció consular d’Andorra a Portugal restava en espera de la confirmació oficial per part de les autoritats lusitanes de les identitats de les víctimes mortals i els ferits.
L’accident es va produir dimecres a la tarda quan el funicular que connecta la Praça dos Restauradores amb el Jardim de São Pedro de Alcântara va descarrilar, causant almenys 17 morts i 23 ferits, cinc de molt greus, dos dels quals van morir la matinada d’ahir. El govern portuguès ha decretat un dia de dol nacional pel tràgic succés i en memòria de les víctimes.