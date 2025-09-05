Successos
Ferit un home de 45 anys en una baralla en un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella
Els fets han passat poc abans de tres quarts de tres de la matinada
Un home de 45 anys ha resultat ferit en una baralla en un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella. Els fets han passat poc abans de tres quarts de tres de la matinada i la policia ha detingut l'autor o autors de l'agressió. La víctima ha hagut de ser traslladat a l'hospital després de rebre alguns cops de puny a la cara, que li han provocat diversos hematomes, un morat a l'ull esquerre i un tall al llavi, segons ha explicat el cos de bombers.
