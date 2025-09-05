Successos
Ferida una dona de 85 anys en caure de la cadira de rodes
Segons les primeres informacions podria haver patit una fractura de turmell
Una dona de 85 anys ha resultat ferida aquesta tarda després de caure de la seva cadira de rodes a l'alçada del centre comercial Andorra 2000, a Andorra la Vella. Segons han informat els bombers, l’accident s’ha produït quan una de les rodes de la cadira s’ha enganxat amb la vorera, fet que ha provocat la caiguda de la dona. Les primeres informacions apunten que podria haver patit una fractura de turmell.
Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una ambulància del cos de bombers, que ha immobilitzat la ferida i l’ha traslladat a l’hospital per a una valoració mèdica més precisa.