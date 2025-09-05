Duana
Els ingressos del tabac baixen un 35,2% a l'agost
La xifra de recaptació de la duana ha estat de 17,9 milions d'euros
Els ingressos a la duana fruit de la importació de tabac han caigut un 35,2% a l'agost, situant-se en 7.755.425 euros. Es tracta d’una xifra notablement inferior a la registrada el mateix mes de l’any passat, quan va ser d'11,9 milions, i per tant la caiguda percentual és del 37,6%. La recaptació acumulada des del gener es queda en 62.399.021 euros, un descens del 37,6% respecte al mateix període de l’any anterior. Les entrades per begudes se situen en 702.253 euros, un 13,8% menys que ara fa un any. L’acumulat és de gairebé sis milions, amb un lleuger augment del 0,8%, respecte al mateix període de l’any passat.
La recaptació general de la duana el mes passat va ser de 17,9 milions d’euros, una xifra que suposa una caiguda del 21%, respecte a l'agost del 2024, quan es va enfilar fins als 22,7 milions. Aquest descens deixa l’acumulat (des del gener fins a l'agost) en 148,7 milions d’euros, xifra que representa una davallada del 19,2%.
En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als cinc milions d’euros, un 6,4% menys que l'agost del 2024, deixant l’acumulat en 37 milions, amb un lleuger descens de l'1%. Les d’altres mercaderies van a l’alça i han arribat als 4,5 milions. L’acumulat és de 43,2 milions d’euros, un 6,4% superior al del 2024.