MINIMITZAR ELS RISCOS
Eina per avançar-se als desastres
Una plataforma unifica dades de risc per facilitar respostes ràpides, coordinades i preventives davant fenòmens extrems
El Govern ha posat en marxa una eina tecnològica pionera que reforça la capacitat per anticipar-se als riscos naturals i actuar de forma coordinada. Es tracta d’Argos, una plataforma multirisc que unifica informacions, com ara la meteorològica, hidrològica i sísmica, per millorar la prevenció i resposta davant d’emergències. El sistema, ja actiu en fase pilot, serà ampliat en els pròxims dies amb un contracte que tindrà vigència fins al 2029.
“És una eina multirisc, una ajuda de prevenció de les emergències. Busca informació a totes les plataformes i les unifica en una sola perquè tinguem a l’abast de manera ràpida i fàcil tots els possibles riscos, com ara vent, allaus o pluja. També permet conèixer informació hidrològica dels cabals dels rius”, va explicar ahir Eduard Vergara, cap d’àrea de Protecció Civil.
La nova plataforma tecnològica ha estat desenvolupada en col·laboració amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i representa un pas endavant cap a una gestió integral dels perills que poden afectar el territori. “L’augment dels fenòmens meteorològics extrems derivats del canvi climàtic fa imprescindible disposar d’eines que permetin anticipar escenaris de risc i minimitzar-ne els impactes”, va afirmar el director de Protecció Civil, Cristian Pons, en el comunicat difós pel Govern.
La plataforma permet als equips tècnics tenir accés immediat a dades de diverses fonts i sistemes d’avís, encreuant-les en temps real per facilitar la presa de decisions. Això inclou accions com ara alertes a la població, activació de plans d’evacuació, confinaments temporals o el tancament preventiu de zones urbanes i de muntanya. Tot amb l’objectiu de protegir la població, els béns i el medi ambient.
“La informació que ens ofereix Argos ens permet prendre decisions de prevenció amb molta més precisió”, detalla Vergara. “Podem anticipar escenaris complexos i aplicar mesures proporcionals amb més marge de temps.”
La prova pilot de la plataforma s’ha aplicat amb èxit en els darrers mesos i ha servit per posar a punt la seva configuració segons les particularitats d’Andorra. Ara, Argos ampliarà el seu abast a altres àmbits de risc com moviments sísmics, nevades, ventades, incendis forestals i allaus.
Aquest procés d’ampliació es formalitzarà la setmana vinent amb la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) de l’ampliació del contracte amb l’empresa desenvolupadora. L’acord preveu la consolidació de la plataforma com a eina operativa fins al 2029, amb millores tècniques i una cobertura progressiva de tots els escenaris de risc previstos per Protecció Civil.
“El sistema ja està operatiu amb la prova pilot. Ara es fa un pas més, amb una visió més àmplia i més integrada. Els professionals de Protecció Civil tindran dades precises sobre possibles riscos que permetin adoptar mesures proporcionals: accions preventives, evacuacions, confinaments, tallar un passeig o un carrer”, resumeix Vergara.
La integració d’Argos també representa un canvi de paradigma en la manera de gestionar les emergències al país. Fins ara, la informació es recollia de manera fragmentada i les decisions s’havien de prendre sovint amb escassa anticipació. Amb aquesta eina, el temps de reacció es redueix significativament i es poden planificar millor les accions sobre el terreny.
Un altre dels avantatges d’aquesta plataforma és la capacitat de centralitzar alertes i dades sobre afectacions en temps real, incloses les trucades que es produeixen al territori que estan relacionades amb fenòmens adversos. Aquesta informació contribueix a fer un seguiment més precís dels efectes d’un episodi meteorològic o geològic i a prioritzar recursos segons la gravetat de cada situació.
Des del vessant científic i tecnològic, la implicació d’Andorra Recerca + Innovació ha estat clau per garantir que Argos s’adapti a les característiques del territori. La responsable de l’àrea de recerca d’AR+I, Laura Trapero, subratlla el valor de la col·laboració: “Estem molt satisfets perquè un projecte que va començar fa tres anys amb el llançament d’un repte internacional d’innovació tecnològica, després de fer durant aquest temps l’aterratge i acompanyament i d’ajudar en el desenvolupament de la solució Argos, aquesta plataforma s’ha acabat convertint en una eina operativa fonamental per als serveis d’emergències nacionals.”
El projecte va néixer a partir del Repte PLANETech 2022, organitzat per AR+I en col·laboració amb la Mountain Partnership de les Nacions Unides i el clúster internacional PLANETech. La proposta guanyadora va ser la de l’start-up HYDS, que va desenvolupar la versió inicial d’Argos i la va adaptar al cas andorrà en coordinació amb els tècnics del país.
Utilitat
Tant el Govern com AR+I coincideixen en assenyalar que la recerca aplicada pot traduir-se en eines útils per a la ciutadania. “La prova pilot demostra que la recerca aplicada pot traduir-se en eines concretes que tenen una utilitat per a la població, en aquest cas, per a la prevenció i gestió de riscos naturals”, afegeix Trapero.
Amb la seva implementació definitiva, ARGOS esdevé una eina de referència per a la planificació estratègica i la coordinació entre institucions davant d’escenaris d’emergència, reforçant el compromís del país amb la seguretat, la sostenibilitat i la resiliència. En la primera fase de la prova pilot, s’ha treballat en la integració de dades de riscos hidrometeorològics disponibles a Andorra a la plataforma, per a fer-ne seguiment i gestionar les possibles emergències causades per efectes climatològics.