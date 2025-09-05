Successos
Detingut un turista de 25 anys per insultar als agents i causar danys al vehicle policial
El noi estava alterat perquè un amic li hauria robat 300 euros
La policia va detenir dilluns un jove turista de 25 anys per insultar els agents i ocasionar danys al vehicle policial. Els fets van tenir lloc quan una patrulla es va desplaçar fins a l'estació nacional d'autobusos perquè l'amic amb qui hauria vingut el jove a Andorra li hauria robat 300 euros i hauria marxat del país. El noi es trobava molt alterat, apunta la policia, i tot i que els agents van intentar calmar-lo, el jove va donar cops de puny i puntades de peu contra les parets, es va encarar amb els policies i els va insultar, i va causar danys tant al vehicle policial com en una cabina telefònica. El jove va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra l'honor.
Controlat al voltant amb una taxa d'1,34
Un noi de 21 anys ha estat controlat aquesta matinada per conduir sota els efectes de l'alcohol. El jove ha marcat una taxa positiva d'1,34.