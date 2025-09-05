Successos
Detingut un home de 75 anys per agredir sexualment una menor a Escaldes
L'arrest es va efectuar ahir al migdia
Un home de 75 anys ha estat detingut per agredir sexualment una menor d'edat a Escaldes-Engordany. L'autor va ser arrestat el dijous al migdia, després que es presentés una denúncia contra ell. Els agents de policia el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual.
Arrestat per agredir la parella
La nit del mateix dijous, la policia va detenir un turista català de 48 anys per agredir la seva parella en un establiment hoteler d'Andorra la Vella. L'home va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral. Segons apunta el mitjà català, ElCaso, sembla ser que la parella havia estat discutint durant el dia, però a la nit, l'home va "beure una gran quantitat d'alcohol", i quan estaven sopant, es va aixecar "va donar-li una empenta a la seva parella, fent que caigués de la cadira, i va agafar-la fortament pel coll", apunta el mitjà català, tot remarcant que "la víctima no va patir lesions de consideració a conseqüència de l'atac".