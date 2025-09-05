Successos
Controlat un home de 43 anys per agredir i fer caure per les escales a un padrí
La víctima va quedar inconscient i va haver de ser traslladat a l'hospital
Un home de 43 anys va ser detingut aquesta setmana per agredir un home d'edat avançada i fer-lo caure per les escales. Els fets van tenir lloc en un centre esportiu del país. La víctima va quedar inconscient i va haver de ser traslladada a l'hospital, segons explica la policia, que apunta que, un cop donada d'alta, va interposar una denúncia per l'agressió i les lesions sofertes.