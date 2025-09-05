Aportació voluntària
Contribució de 40.000 euros per a diferents programes d'organismes internacionals
Les aportacions posen especial èmfasi en víctimes del tràfic d'éssers humans o d'armes químiques
Andorra farà una aportació voluntària de 40.000 euros a diversos programes d'organismes internacionals. L'acció s'emmarca en les aportacions que periòdicament realitza Govern per reforçar el compromís del país amb projectes en favor de la solidaritat global, la defensa dels drets humans i la protecció del medi ambient.
El Govern destina 5.000 euros a quatre projectes de l'OSCE: ‘Canvi climàtic i seguretat a l’est d’Europa, Àsia central i el Caucas del Sud’; ‘Acceleració de la implementació de l’Agenda de la Joventut i de la Seguretat a la regió OSCE’; ‘WIN (Women’s Initiative for Normative Change) – enfortir la seguretat mitjançant la innovació i el treball en xarxa per a la igualtat de gènere’; i la beca de l’OSCE per a la Pau i la Seguretat. Mentre que, en el cas de l’ONU, l'executiu renova el suport al fons per a les víctimes del tràfic d’éssers humans que depèn de l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, amb seu a Viena, amb 10.000 euros.
L'executiu també ha donat llum verda a donar 10.000 euros en favor de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ). La meitat dels diners es destinaran al fons per a les víctimes i l'altra meitat al fons de formació.