Política
Concòrdia reclama la reducció de les quotes d’immigració per la tensió en l’habitatge
El grup parlamentari proposa la creació d’una taula nacional de caràcter tripartit amb capacitat decisòria real per definir un model demogràfic i urbanístic
El Grup Parlamentari de Concòrdia ha instat avui al Govern a aplicar una reducció immediata en l’increment de les quotes d’immigració, alertant que el creixement demogràfic actual és insostenible i posa en risc la cohesió social, la qualitat de vida i la identitat del país.
Segons la formació, el sistema actual de quotes semestrals és “fragmentat” i mancat de planificació a llarg termini, i no respon adequadament a les necessitats reals d’Andorra ni tampoc als límits socials, mediambientals i pressupostaris del país. En aquest sentit, Concòrdia considera clau millorar la coordinació amb el sector privat per tal d’alinear les polítiques migratòries amb la capacitat real del mercat laboral andorrà.
La formació posa èmfasi en la pressió creixent que el ritme migratori exerceix sobre serveis essencials com l’habitatge, la mobilitat urbana, la sanitat i l’educació. També adverteixen que aquest escenari dificulta el "manteniment de les tradicions" i afebleix el model de país cohesionat i sostenible.
Com a resposta, Concòrdia proposa la creació d’una taula nacional de caràcter tripartit, integrada pel Govern, el Consell General i els comuns, amb capacitat decisòria real per definir un model demogràfic i urbanístic estable a llarg termini.
El conseller general Pol Bartolomé ha registrat una pregunta parlamentària per conèixer quines mesures preveu l’Executiu per fer més assumible el creixement poblacional fins al final de legislatura. En concret, pregunta si el Govern mantindrà la reducció del 30% de les quotes d’immigració aplicada l’any passat, també en l’obertura de la quota general prevista per a l’octubre vinent.
Concòrdia recorda que la població resident ha augmentat un 21% en l’última dècada, una xifra sense comparació dins del continent europeu, i que el model econòmic actual, basat en sectors que requereixen mà d’obra estrangera, continua alimentant aquesta tendència en detriment de la diversificació econòmica cap a àmbits d’alt valor afegit.