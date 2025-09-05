Mobilitat
La circulació al pont de París es restablirà a les 16 hores
Els vehicles podran tornar-hi a circular una vegada finalitzats els treballs de manteniment
La circulació pel pont de París i al vial de baixada es reobrirà a partir de les 16 hores d'aquesta tarda. Així ho ha anunciat el servei de mobilitat a través de les xarxes socials, apuntant que els vehicles podran tornar-hi a circular una vegada finalitzats els treballs de manteniment.
Mobilitat també ha explicat que diverses línies de transport públic recuperaran els seus recorreguts habituals a partir de demà. Les línies afectades són l'L2 i BN2 en sentit sud - Andorra la Vella i de la línia BN1 en sentit sud - Sant Julià, així com la línia L1 en sentit sud - Sant Julià.