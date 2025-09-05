REPORTATGE
Una andorrana a la flotilla
L'activistat viatja en el 'Sirius', una de les embarcacions de la Global Sumud Flotilla. Els cooperants volen trencar el bloqueig marítim de Gaza.
“La situació se m’estava fent insuportable. Llegia les notícies publicades a les xarxes socials sobre el genocidi de Gaza i no podia evitar posar-me en el lloc dels palestins. És gent normal, com tu i com jo, com qualsevol persona, amb somnis de casar-se i tenir fills, i que per culpa de les bombes ho han perdut tot. Són vides destruïdes.” Qui parla així és una noia andorrana que viatja a bord del Sirius, un dels vaixells de la Global Sumud Flotilla, rumb a la Franja de Gaza per trencar el bloqueig naval. Explica que va decidir participar en el projecte perquè sentia que no podia quedar-se a casa de braços plegats, que havia de fer alguna cosa per ajudar els palestins.
El Sirius va salpar del port de Barcelona aquest dilluns. Abans, però, la cooperant andorrana (prefereix mantenir-se en l’anonimat), i un cop la seva candidatura va ser acceptada per l’organització, va haver de seguir diversos cursos de formació per preparar l’expedició en matèries com activisme no violent, gestió d’equips i legislació internacional. Unes 15.000 persones d’arreu del món van postular-se com a candidates. Finalment, en són 500 les que han estat escollides per participar en la flotilla, considerada un dels majors combois marítims de la història.
En el Sirius viatgen 28 tripulants d’una desena de nacionalitats. “Encara no els conec a tots”, assegura l’activista. El vaixell està ancorat des de fa un parell de dies prop del port de Maó, a Menorca, juntament amb una vintena d’embarcacions més. Uns 25 vaixells van iniciar la travessia des de Barcelona, però cinc dels més petits van haver de tornar a causa d’un temporal. L’aturada també s’ha aprofitat per fer-hi petites reparacions. El viatge cap al Mediterrani oriental es reprendrà en els pròxims dies. Al llarg de la travessia més embarcacions de Tunísia, Sicília i Grècia s’afegiran a l’estol. “Estimem que podríem arribar a Gaza d’aquí a 10 o 12 dies, però tot dependrà de les condicions climàtiques”, apunta la cooperant.
Com és l’ambient a bord? Atrafegat, respon l’activista. “És impressionant la feina que hi ha. No pares mai quiet. De fet, fins ara pràcticament no he tingut temps de parlar per telèfon”, relata.
El ministre de Seguretat nacional d’Israel, Itamar Ben Gvir, va proposar dimars a l’executiu que els participants en la flotilla siguin considerats terroristes. Els activistes, un cop fossin retinguts per la marina israeliana, serien traslladats a presons de màxima seguretat. Fins ara la política d’Israel, en casos d’arribada d’altres flotilles propalestines a aigües sota la seva sobirania, era retornar immediatament els cooperants als seus països d’origen de manera discreta. Amb tantes coses per fer al vaixell, la tripulant andorrana del Sirius no té gaire temps de pensar en el que pot passar d’aquí a dues setmanes. “No som herois ni salvadors. Només volem donar suport al poble palestí”, afirma.
Just abans d’arribar a Gaza, l’estol estarà format per una seixantena d’embarcacions. Els vaixells van carregats amb menjar, aigua i medicaments, considerats essencials per fer front a la crisi humanitària de Gaza.