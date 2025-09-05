METEOROLOGIA
Agost càlid i plujós amb una anomalia tèrmica d’1,9 graus
El mes d’agost ha estat càlid i plujós, amb una anomalia tèrmica d’1,9 graus i una temperatura mitjana de 21,1, segons Acció Climàtica. És el tercer agost consecutiu amb anomalies superiors a 1,5 graus. El mes va començar amb calor intensa, amb un màxim de 37,8 graus el dia 9 al roc de Sant Pere i una onada de calor del 7 al 13, que va marcar rècords absoluts. Una segona onada, més curta, es va viure del 16 al 18. Les temperatures van baixar a final de mes, amb una mínima d’1,3 graus a les Fonts d’Arinsal el dia 29. La pluja va ser abundant, amb 116,1 mil·límetres de mitjana, un 150% respecte al normal. Els episodis més destacats van ser la pertorbació Lukas, el 19, i el pas de l’exhuracà Erin, el 27. Les ràfegues de vent van arribar als 91 per hora el dia 31 a Soldeu.
Hi va haver una onada de calor entre els dies 7 i 13