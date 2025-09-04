Govern
Validat el Reglament del Codi de Duana per adaptar-se a la normativa europea
El Govern ha aprovat el Reglament d’aplicació de la Llei del Codi de Duana, completant així el desplegament del marc normatiu. La nova norma, basada en dos reglaments delegats de la Unió Europea, permet adaptar el sistema duaner andorrà als estàndards europeus.
El reglament, que entrarà en vigor l’1 d’octubre, introdueix mesures per a la simplificació i digitalització dels tràmits. En aquest sentit, ja s’han dut a terme els ajustos tecnològics necessaris amb els operadors implicats per garantir l’adaptació al nou sistema.
El text s’estructura en vuit títols que regulen aspectes com els drets d’importació i exportació, el deute duaner i les garanties, la introducció i sortida de mercaderies, el seu estatus duaner, les exempcions i els règims especials. Els annexos també especifiquen amb detall requisits, informació i formats de declaracions duaneres, així com codis i regles d’origen de les mercaderies. Aquesta nova norma substitueix els deu reglaments que fins ara regulaven l'aplicació de l’antic Codi de Duana.