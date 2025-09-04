Meteo
Tercer agost consecutiu amb una anomalia de temperatura superior als 1,5 graus
La precipitació acumulada ha estat al voltant del 150% respecte a la mitjana climàtica
El mes d'agost ha estat càlid i plujós, amb una anomalia de temperatura d'1,9 graus positius, tal com apunta el resum climàtic del primer mes de l'any d'Acció Climàtica, el qual matisa que es tracta del tercer agost consecutiu amb una anomalia de temperatura superior als 1,5 graus. La temperatura mitjana d'aquest agost ha estat de 21,1 graus, mentre que la precipitació acumulada s'ha situat en els 116,1 mil·límetres.
L'inici del mes va ser càlid, fins al dia 18, a causa de les altes pressions del nord d'Àfrica. La temperatura màxima va arribar el dia 9 al roc de Sant Pere, quan el termòmetre va marcar els 37,8 graus. A partir del dia 19, les pertorbacions atlàntiques van portar més variabilitat i temperatures lleugerament més fresques del normal, amb la mínima registrada el dia 29 a les Fonts d'Arinsal, on el termòmetre marcava 1,3 graus.
Entre els dies 7 i 13 es va produir una onada de calor llarga i intensa, amb rècords absoluts de temperatura i la nit més càlida del mes, l'11 d'agost. La segona onada va ser més curta, del 16 al 18 d'agost, i va coincidir amb pols en suspensió i fum dels incendis de l'oest de la Península.
Un mes plujós
Les precipitacions del mes d'agost han estat abundants. "El total de la precipitació acumulada durant el mes ha estat al voltant del 150% respecte a la mitjana climàtica", destaca Acció Climàtica. Les acumulacions més abundants van ser a l'estació de Perafita, amb 222 mil·límetres, però tot i això, cap estació ha registrat menys de 100 mil·límetres. L'estació amb el registre més baix va ser les Salines, amb 115 mil·límetres. La mitjana de totes les estacions va ser de 148 mil·límetres.
Els dies més plujosos van ser el 19 d'agost, a causa de la pertorbació Lukas, que va provocar l'esllavissada de la serra d'Enclar cap a la vall del Riu d'Ós, i on van caure fins a 80 litres a Perafita i amb intensitats de més de 15 litres en 30 minuts a diverses estacions de la vall Central.
L'altre episodi destacat va ser el vespre i nit del 27 d'agost, quan el pas d'un front de l'ex-huracà Erin va deixar registres alts al sud del país, amb 21,6 litres a Perafita i 17,5 litres a la Borda Vidal en 30 minuts.
Ràfegues de vent de fins a 91 quilòmetres per hora
Les ràfegues de vent més fortes registrades a l'agost van arribar als 91 quilòmetres. Aquestes es van produir el passat diumenge 31 a Soldeu. Altres dies ventosos també van ser el 8, a la vall Central, i el 19 al sud del país. Acció Climàtica també apunta que entre els dies 16 i 18 d'agost es van registrar forts vents en altitud.