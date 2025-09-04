LLOGUER ASSEQUIBLE
S’obre la convocatòria per als pisos de Roureda de Sansa
Les sol·licituds es poden formalitzar fins al 9 de setembre
L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) va obrir ahir la convocatòria per adjudicar 14 pisos de lloguer assequible situats al carrer Roureda de Sansa, número 8, i a Bonavista, número 9, a Andorra la Vella. L’oferta s’adreça a les persones que estiguin inscrites al registre de sol·licitants d’habitatge assequible abans del 10 de setembre vinent. La inscripció pot formalitzar-se a través de la seu electrònica del Govern o bé presencialment, amb cita prèvia, al servei de Tràmits. L’INH recorda que el procés de valoració d’una inscripció al registre pot allargar-se fins a dos mesos i anima aquelles persones que necessiten accedir a un habitatge a preu assequible a presentar la sol·licitud corresponent.
Els 14 pisos que surten ara a convocatòria han estat objecte d’una reforma integral i presenten característiques adaptades a un ús residencial funcional. Tots ells disposen de cuina equipada amb vitroceràmica, forn i campana extractora. L’edifici, però, no compta amb ascensor. Les superfícies varien entre els 44 i els 70 metres quadrats, amb preus de lloguer inicials que oscil·len entre els 464,31 i els 723,14 euros mensuals, respectivament. A més, els adjudicataris podran disposar d’un traster, amb un cost addicional determinat segons la seva superfície.
El sistema d’adjudicació fixa que les famílies i unitats de convivència que en resultin beneficiàries hauran d’assumir un lloguer equivalent al 30% dels ingressos regulars, amb el límit que la renda mensual no superi en cap cas el preu de mercat menys un 25%. En el cas que la quota establerta encara sigui inassumible per a alguna família, l’INH preveu la possibilitat de rebre un ajut específic per al lloguer que cobreixi la diferència, sempre que es compleixin els requisits per accedir-hi.
El ministre portaveu, Guillem Casal, va valorar positivament el ritme amb què s’estan incorporant pisos al mercat de lloguer assequible. A la roda de premsa posterior al consell de ministres, va recordar que “els pisos públics de Canillo ja s’han adjudicat totalment i que els pròxims seran els de l’antic hotel Hermus d’Encamp”. Casal es va mostrar optimista amb la dinàmica actual i va observar que, a causa de la ubicació dels pisos de Roureda de Sansa, és probable que aquests tinguin una major demanda. A més, va assenyalar que es tracta d’un compromís del Govern “pal·liar aquesta situació”.