Meteo
Ruixats tempestuosos a partir d'aquesta tarda
Demà les altes pressions s'imposaran i el sol predominarà durant els dies següents
El matí s’ha llevat serè o amb algun núvol decoratiu, oferint una estona de tranquil·litat meteorològica. A mesura que avanci el dia, el pas d’un front atlàntic afavorirà el creixement de nuvolades, especialment a partir del migdia, que podran donar lloc a ruixats tempestuosos durant la tarda, segons ha informat meteorologia. Al vespre el cel s'asserenarà, excepte al nord del Principat, on els núvols es mantindran fins entrada la mitjanit. Les temperatures mínimes previstes són d'11 graus a Andorra la Vella i 7 al Pas de la Casa. Les màximes seran de 23 graus a la capital i 11 al Pas.
De cara a demà, la situació meteorològica millorarà notablement. Les altes pressions s'imposaran, deixant pas a un ambient assolellat i estable que es preveu que s’allargui durant els pròxims dies.